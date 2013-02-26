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亚洲 | 2013年 2月 26日 星期二 08:18 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--2月26日

路透香港2月26日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7565港元      )
                                                                                             
 美股道琼工业指数      周一收低216.4点,或1.55%,报13,784.17点.录得11月以来最大跌幅.在意大利大
 选中反对经济改革的党派表现强势,引发有关欧债问题可能再次动摇全球经济的忧虑.               
                                                                                             
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       194.740   -1.81      27681            15.105      -1.40
 中国铝业                      10.730   -3.85      35462             3.329      -2.94
 中国移动                      54.920   -1.10     115170            85.197      -0.76
 中国人寿                      44.210   -1.95      56547            22.861      -1.88
 中石油                       135.850   -1.74      41158            10.537      -1.71
 中石化                       111.560   -1.06      18975             8.653      -1.67
 汇丰控股                      54.400   -1.40     417523            84.391      -1.07
 中电信                        50.900   -1.18      19770             3.948      -1.54
 中国联通                      14.190   -1.94     135604            11.006      -1.38
 兖州煤业                      14.810   -3.08      46606            11.487      -2.15
 华能国际                      39.520   -0.53      28003             7.663      -1.62
 南方航空                      26.300   -2.84       5729             4.080      -2.39
 东方航空                      20.400   -1.73       3505             1.582     -50.71
 中芯国际                       2.620   -3.68      67186             0.406      -4.37 (完)
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