《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--2月26日

路透香港2月26日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7565港元 ) 美股道琼工业指数 周一收低216.4点,或1.55%,报13,784.17点.录得11月以来最大跌幅.在意大利大 选中反对经济改革的党派表现强势,引发有关欧债问题可能再次动摇全球经济的忧虑. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 194.740 -1.81 27681 15.105 -1.40 中国铝业 10.730 -3.85 35462 3.329 -2.94 中国移动 54.920 -1.10 115170 85.197 -0.76 中国人寿 44.210 -1.95 56547 22.861 -1.88 中石油 135.850 -1.74 41158 10.537 -1.71 中石化 111.560 -1.06 18975 8.653 -1.67 汇丰控股 54.400 -1.40 417523 84.391 -1.07 中电信 50.900 -1.18 19770 3.948 -1.54 中国联通 14.190 -1.94 135604 11.006 -1.38 兖州煤业 14.810 -3.08 46606 11.487 -2.15 华能国际 39.520 -0.53 28003 7.663 -1.62 南方航空 26.300 -2.84 5729 4.080 -2.39 东方航空 20.400 -1.73 3505 1.582 -50.71 中芯国际 2.620 -3.68 67186 0.406 -4.37 (完)