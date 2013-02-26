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亚洲 | 2013年 2月 26日 星期二 08:26 BJT

《香港重要政经日程》--2月26日-3月4日

==================今日重要政经消息=================

2月26日(周二)

-- 亚洲果业 公布中期业绩.

-- 堡狮龙 公布中期业绩.

-- 现代牧业 公布中期业绩.

-- 神州数码 公布第三季度业绩.

-- 依利安达 公布全年业绩.

-- 香港电讯 公布全年业绩.

-- 华艺铜业 公布中期业绩.

-- 新世界百货 公布中期业绩.

-- 新创建 公布中期业绩.

-- TCL多媒体 公布全年业绩.

-- TCL通讯 公布全年业绩.

--14:30 东亚银行 全年业绩记者会.

--09:00 紫金矿业 在中国举行特别股东大会.

--10:30 金山工业 特别股东大会.

--11:30 茂业国际 业绩记者会.

*--16:45 香港电讯 全年业绩记者会.

==================近期重要政经消息==================

2月27日(周三)

-- 友邦保险 公布全年业绩.

-- 思捷环球 公布中期业绩.

-- 港交所 公布全年业绩.

-- 新世界发展 公布中期业绩.

-- 电讯盈科 公布全年业绩.

-- 澳博控股 公布全年业绩.

-- 信和置业 公布中期业绩.

-- 鹰君 公布全年业绩.

-- 光汇石油 公布中期业绩.

-- 大昌集团 公布全年业绩.

-- 新世界中国 公布中期业绩.

--11:00 香港财政司司长曾俊华发表2013/14年度财政预算案.

*--11:00 现代牧业 中期业绩记者会.

--15:30 万科 全年业绩记者会.

*--15:30 财政预算案记者会.

--16:30 公布第四季度GDP.

*--17:15 港交所 全年业绩记者会.

--10:00 比亚迪电子 在中国举行特别股东大会.

2月28日(周四)

-- 公布1月份外汇基金总资产.

-- 公布1月份货币统计数字.

-- 新鸿基地产 公布中期业绩.

-- 中信泰富 公布全年业绩.

-- 首创置业 公布全年业绩.

-- 光大国际 公布全年业绩.

-- 佐丹奴 公布1全年业绩.

-- 广州药业 公布全年业绩.

-- 浩莎国际 公布全年业绩.

-- 汇贤产业信托 公布全期业绩.

-- 南顺(香港) 公布中期业绩.

-- 太平洋航运 公布全年业绩.

-- 泓富产业信托 公布全年业绩.

-- 信义玻璃 公布全年业绩.

-- 禹洲地产 公布全年业绩.

--11:00 泰山石化 特别股东大会.

*--11:00 财政司司长向立法会简介财政预算案.

*3月1日(周五)

-- 俄铝 公布全年业绩.

-- 亚洲金融 公布全年业绩.

-- 中国海外宏洋 公布全年业绩.

-- 华润水泥 公布全年业绩.

-- 天瑞水泥 公布全年业绩.

-- 利基控股 公布全年业绩.

-- 路劲基建 公布全年业绩.

-- 惠记 公布全年业绩.

--09:00 彩虹电子 在中国举行特别股东大会.

--09:00 明丰珠宝 周年股东大会.

--11:00 先进半导体 在中国举行特别股东大会.

*--16:30 亚洲金融 业绩记者会.

*3月4日(周一)

-- 公布1月份零售销售.

-- 汇丰控股 公布全年业绩.

-- 恒生银行 公布全年业绩.

-- 华人置业 公布全年业绩.

-- 利福国际 公布全年业绩.

-- 越南制造 公布全年业绩.

--09:00 中国保绿资产 特别股东大会.

--09:00 中国罕王 在中国举行特别股东大会.

--11:00 华艺铜业 特别股东大会.

--11:00 亚洲煤业 特别股东大会.

注:1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完) (整理 雷美珍)
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