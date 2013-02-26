东京汇市: 欧元因意大利大选结果而受压,日圆上涨

美国方面,总统奥巴马和国会在如何阻止850亿美元的自动减支措施在3月1日生效的问题上仍陷于僵局.

市场眼下关注的是美联储主席贝南克将在1500GMT时对国会发表的证词陈述,部分投资者对联储内部有关购债措施该持续多久的辩论感到不安.

英镑/美元守在略高于周一所及31个月低位的水准,不过由于英国央行预计将扩大量化宽松规模以支撑国内经济,英镑走势依然脆弱.