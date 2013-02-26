东京汇市: 欧元因意大利大选结果而受压,日圆上涨

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
美国方面,总统奥巴马和国会在如何阻止850亿美元的自动减支措施在3月1日生效的问题上仍陷于僵局.
市场眼下关注的是美联储主席贝南克将在1500GMT时对国会发表的证词陈述,部分投资者对联储内部有关购债措施该持续多久的辩论感到不安.
英镑/美元守在略高于周一所及31个月低位的水准,不过由于英国央行预计将扩大量化宽松规模以支撑国内经济,英镑走势依然脆弱.
英镑/美元 几近持平于1.5165美元,但距离周一低点1.5073美元不远.英国央行总裁金恩将于0600GMT时在东京发表演说.(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。