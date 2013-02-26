《台湾报摘》--工商时报2月26日

* 头版头条:

--行政院决将核四付诸公投,引发市场关注.专家认为2000年停建核四虽造成股市大跌,但如今政经时空背景大不相同,核四争议已久,交由公投对台股影响有限.

* 其他:

--核四前途付诸公投,经济部官员表示,目前电源方案的配套研拟系以核四商转为前提,核四若不商转,10年都没有新电厂可以替补.即使改成天然气发电,核一、核二、核三届龄除役后,每度电费恐涨四成.

--积极挑战智慧终端三合一市占赢家的华硕,董事长施崇棠在全球行动大会(MWC)发表市场预期的可通话平板Fonepad,称华硕未来将在云端世界领航.

--华南金控 2011年底增资完成200.04亿台币脱胎换骨,上日法说会中宣示,除了参股陆银持续进行中,也要开始在台湾当中选择标的,从银行、寿险、产险、证券、投信五路并进,希望今年能有初步结果.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.