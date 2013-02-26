《台湾报摘》--经济日报2月26日

* 头版头条:

--新内阁选在立法院开议前一天,正面迎战纷扰21年的核四存废问题.行政院长江宜桦宣布愿意正面接受核四停建公投的检验.

* 其他:

--行政院上日向立法院提出本会期优先法案,高达百余项,这是历来提出优先法案最多的一次.其中43项是因配合施政需要、具急迫性法案,包含自由经济示范区、避免两岸双重课税、大幅松绑侨外资来台等.

--全球行动通讯大会(MWC)25日正式登场,亚洲手机晶片龙头联发科 宣示新策略,将串起由手机担任笔电"大脑"的新供应链,让只有萤幕和键盘的无主机板笔电成为手机的配件,降低成本,客户端大约在第二季至第三季间推出产品.

--李述德接任台湾资本市场龙头的证交所董事长,宣示对资本市场松绑及开放,帮助大家都赚钱的期许和努力目标. (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.