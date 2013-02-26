中国个股: 华谊兄弟称电影西游票房已近10亿元,公司料可获税前利润近2亿元

路透上海2月26日 - 中国华谊兄弟传媒股份有限公司 周二公告,截至2月24日24时,其投资的电影《西游降魔篇》在中国大陆地区上映15天,据不完全统计,票房成绩约为9.9亿元人民币,公司就该影片票房分帐收入应获得的税前利润大约为1.96亿元(未 经审计).

刊登在深圳证券交易所的公告称,鉴于观众对该影片反响强烈,且该影片的发行成绩非常理想,因此公司可能会考虑进一步拨备执行制片方一些奖励,具体金额及方式由相关各方另行协商.

公司将在第一季度报告中就该影片报告期内的相关财务收入及公司整体财务经营状况进行披露.

该影片是由香港影星周星驰执导,自2月10日公映以来,连续刷新国内华语片票房记录;宏源证券之前报告预期其票房在5.5-6.3亿元,国泰君安曾将票房预期提高至6亿元.

华谊兄弟此前公告称,华谊为该影片在大陆地区的出品方、投资方和发行方,华谊负责该影片在大陆地区的运营和发行.根据协议的约定,华谊除了收取该影片之大陆地区发行毛收益12%的发行代理费外,还享有取得该影片在大陆地区发行的大部分分成收益的权利.