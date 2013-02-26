《中国报摘》--其他报纸重要消息2月26日

**上海证券报**

--财政部税政司司长贾湛近日指出,改革地方税收制度势在必行,未来将初步考虑省级政府以流转税和所得税为主体,市县政府以财产税为主体,以行为税,目的税为辅助的分级次主体税种.

--国家能源局人士透露,业界热盼的光伏行业配套细则,一季度将陆续出齐,共有六大配套政策,核心是准入条件和补贴标准.

--恒逸石化 43.2亿美元的文莱石化项目获得中国国家发改委批复.

**第一财经日报**

--腾讯 计划成立微信美国办公室,负责美国微信用户的发展及研究,公司客户关系的建立及拓展合作等.

**21世纪经济报 道**

--吉利董事长李书福表示,去年吉利出口10万台,占总销量的21%-22%;今年出口占比估计达到25%,五年内出口所占比例有望达到30-40%.他还表示,目前吉利没有兼并国内同行的打算.

--业内人士透露,第三期石油国家储备基地即将启动建设,选址在黑龙江大庆和山东日照,中石油将承建大庆的国储基地项目.

**金融时报**