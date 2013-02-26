《中国报摘》--其他报纸重要消息2月26日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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**上海证券报**
--财政部税政司司长贾湛近日指出,改革地方税收制度势在必行,未来将初步考虑省级政府以流转税和所得税为主体,市县政府以财产税为主体,以行为税,目的税为辅助的分级次主体税种.
--国家能源局人士透露,业界热盼的光伏行业配套细则,一季度将陆续出齐,共有六大配套政策,核心是准入条件和补贴标准.
--恒逸石化 43.2亿美元的文莱石化项目获得中国国家发改委批复.
**第一财经日报**
--腾讯 计划成立微信美国办公室,负责美国微信用户的发展及研究,公司客户关系的建立及拓展合作等.
**21世纪经济报 道**
--吉利董事长李书福表示,去年吉利出口10万台,占总销量的21%-22%;今年出口占比估计达到25%,五年内出口所占比例有望达到30-40%.他还表示,目前吉利没有兼并国内同行的打算.
--业内人士透露,第三期石油国家储备基地即将启动建设,选址在黑龙江大庆和山东日照,中石油将承建大庆的国储基地项目.
**金融时报**
--工业和信息化部发布的通信业运行状况报告显示,1月份全国电信业务总量完成1,111.6亿元人民币,比上年同期增长9.1%;电信主营业务收入完成871.6亿元,比上年同期增长6.8%.(完) (整理 林琦; 审校 黄凯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。