港报社评: 不优化管制协议,难去连年加价之弊--信报2月26日

中电控股公布去年业绩,盈利虽倒退10%,纯利仍达约83亿元,同时预告因燃气价格上升,本地电费需要定期并于适当时候大幅调升.基于垄断性的公共事业在连年盈利之下还不断加价,惹市民反感,因而股东保障利润水平的合理性和监管的有效性,无可避免受到公众质疑. 政府作为监管主体,必须趁今年对中电管制计划进行中期检讨之机,认真全盘检讨目前对公共事业监管机制的有效性. 对自然垄断行业,如电力等公共事业进行监管,监管目标是把价格尽量控制在贴近边际成本的水平.如今两电准许回报率虽然已降至9.99%,但利润管制以资产与回报挂钩作基础,却又留下很大的灰色空间,变成电力公司“赚到尽”的回旋之地. 事实上,目前的管制协议对股东的利益保障远较消费者为大,例如,把净固定资产的准许回报率下调,但另一方面却把固定资产投资的折旧摊长,使资产的价值得以维持在较高水平一段时间,令准许利润继续在这基础上扩张. 因此,政府在检讨利润管制计划时,有必要加强保障消费权益制度化安排,平衡市场与公益性之间的冲突与矛盾,即使未必能够把电价规限到贴近边际成本的水平,但也必须确保电力公司已然优化成本结构,以保障市民免受超额利润形成的高电费之苦. 要突破困局,政府也应该检讨开放电网的可行性,引入竞争,打破垄断,以新思维来重新检讨公共品的供应模式和监管政策.