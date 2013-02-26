芝加哥期市: 小麦徘徊于八个月低点附近,玉米连续第二天走高

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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合约 价格 变动 涨跌% 30日 RSI
移动均值
CBOT小麦 705.00 -0.25 -0.04% 867.91 21
CBOT玉米 694.50 1.00 +0.14% 765.06 36
CBOT大豆 1449.25 -2.00 -0.14% 1578.85 45
CBOT稻米 $15.42 $0.00 -0.03% $15.48 35
美国原油 $92.24 -$0.87 -0.93% $89.06 27
汇率
欧元/美元 $1.308 $0.079 +6.40%
美元/澳元 1.027 -0.028 -2.67%
附注: 均为即期合约.小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 程琳/郑茵 审校 白云/戴素萍)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。