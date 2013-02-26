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亚洲 | 2013年 2月 26日 星期二 09:11 BJT

芝加哥期市: 小麦徘徊于八个月低点附近,玉米连续第二天走高

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合约 价格 变动 涨跌% 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 705.00 -0.25 -0.04% 867.91 21

CBOT玉米 694.50 1.00 +0.14% 765.06 36

CBOT大豆 1449.25 -2.00 -0.14% 1578.85 45

CBOT稻米 $15.42 $0.00 -0.03% $15.48 35

美国原油 $92.24 -$0.87 -0.93% $89.06 27

汇率

欧元/美元 $1.308 $0.079 +6.40%

美元/澳元 1.027 -0.028 -2.67%

附注: 均为即期合约.小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 程琳/郑茵 审校 白云/戴素萍)
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