港报社评: 预算案莫只派糖,3招投资未来--经济日报2月26日

财政司司长曾俊华明天将公布财政预算案.在财政丰收之年,须投放更多资源助本港中长期发展,此至少有3方面要处理. 其一,促产业转型.香港面对激烈的区域竞争,要突围就要有多项优势产业带动,在金融、地产以外增添强力新引擎.上届政府虽提出认证、环保等6大产业,惟却欠缺资源配套,故未见显效.特首梁振英上月在施政报告中提出要发展创新科技等,预算案应有具体推动措施与资源配套. 其二,投资教育培训.人才是香港竞争力之本,此有两方面需提升.一是香港不少蓝领行业有工没人做,如飞机维修、建造业等.港府应与业界合作,投放资源改善行业培训、提升专业技能与形象,吸引新人入行,既助相关行业与本港发展,亦助基层市民提高收入改善生活. 另一方面则要投放资源提升高等教育,此因本港要全力打拼知识型经济,无论已有基础的金融业又或新兴产业,都需大量优秀人才支撑,港府要加大高等教育投入,提升高教水平,否则恐难面对外来挑战. 其三,完善退休保障.坊间虽有意见指港府要推全民退休保障,惟国际经验表明此并不可持续,无疑自埋炸弹,惟人口老化渐趋严重,预算案确应有所筹谋,如完善强积金制度、藉税务优惠鼓励市民储蓄积谷防饥、购买医疗保险等. 市民对财爷再派糖固有期望,但一份合格的预算案要更具前瞻性,善用盈余投资未来,为香港创造可持续发展动力,又解决将出现的重担,上述3方面正是考验财爷手腕与魄力的关键所在.