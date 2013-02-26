香港个股: 恒盛地产发行2.5亿美元五年期优先票据,息率13.25%

路透香港2月26日 - 中国房地产商恒盛地产 周二称,落实发行于2018年到期的2.5亿美元优先票据,息率为13.25%.

该公司在联交所一份声明中称,票据发行的估计所得款项净额为2.445亿美元,拟将用于现有债务再融以及一般公司用途.

"本公司或会因应市场条件及情况变动调整其收购及发展计划,并因此可能重新分配票据发行所得款项用途."公告并称.

德意志银行 、海通国际 、工银国际融资、摩根大通 、苏格兰皇家银行 及瑞士银行 负责是次票据发行安排.

恒盛地产周一收报1.45港元,过去一个月累计跌近17%.(完)

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