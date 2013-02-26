香港个股: 恒盛地产发行2.5亿美元五年期优先票据,息率13.25%

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港2月26日 - 中国房地产商恒盛地产 周二称,落实发行于2018年到期的2.5亿美元优先票据,息率为13.25%.
该公司在联交所一份声明中称,票据发行的估计所得款项净额为2.445亿美元,拟将用于现有债务再融以及一般公司用途.
"本公司或会因应市场条件及情况变动调整其收购及发展计划,并因此可能重新分配票据发行所得款项用途."公告并称.
德意志银行 、海通国际 、工银国际融资、摩根大通 、苏格兰皇家银行 及瑞士银行 负责是次票据发行安排.
恒盛地产周一收报1.45港元,过去一个月累计跌近17%.(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。