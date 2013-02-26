港报社评: 引入公共理财新思维,走出预算案派糖陋习--明报2月26日

近期,传媒透过不同消息人士所了解的下年度财政预算案的情况,基调是“回应派糖诉求,做好预期管理”.若梁振英政府首份预算案仅止于此,则到2017/18年度预算案之时,人们又会给曾荫权政府算帐一样,计算梁振英政府5年内派糖耗费了多少,然后得出浪费公帑、虚耗光阴的结论.政府应该思考走出派糖、一次过开支等短视操作,引入一套善用盈余以推动社会发展,解决深层次矛盾的公共理财哲学,落实各项长远改革. 新力量网络提议的“财政稳定基金”是否如理论般可行,可以研议,然而,这个建议点出了政府没有一套科学、客观和可供量度的财政管理制度,才出现坐拥巨额盈余与财政储备,却无法用以解决社会问题的荒谬局面.事实上,曾俊华说过“财政储备愈多愈好”,这个说法并非公共理财的最佳做法,明日他在预算案宣布派糖之后,估计财政储备仍然超过7000亿元,这笔钱如何造福社会、造福市民,不但是曾俊华的问题,也是政府的责任.试想想,若财政收入基本不变,到2017/18年之时,财政储备或许接近或超过1万亿元,而深层次矛盾并未得到明显纾缓,届时梁振英政府怎样向市民交代. 曾俊华在梁振英政府的首份预算案,怎样派糖并非重点,检视这份预算案是否因应社会发展需要,我们认为有两个准则: 一、预算案在符合“基本法”宪制精神的同时,是否服膺特首梁振英的施政理念,拨出资源解决社会矛盾和问题; 二、预算案就公共理财原则,会否提出新思维,达至善用盈余和储备以解决社会问题和推动社会进步的目标.