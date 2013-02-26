《台湾重要政经日程》--2月26日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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===================今日重要政经消息=====================
2/26(二) --09:00 立法院开议. --11:30 欧洲商会25周年会议. --12:00 富邦投信2013大中华市场投资趋势和展望. --14:00 仲量联行2013年海外投资论坛记者会. --14:00 台综院亚洲货币战研讨会. --14:30 美侨商会记者会. --16:00 经济部公布1月外销订单,12月为年增8.5%. --16:30 金管会例行记者会.
==================近期重要政经消息======================
2/27(三) --11:00 投信投顾公会新春记者会. --16:00 经济部公布1月工业生产,12月为年增2.39%. *--16:00 央行公布1月M2货币总计数,12月为年增3.67%.
2/28(四) --228纪念日休假,金融市场休市.
3/1(五) --10:00 汇丰公布台湾2月PMI,上月为51.5. --12:30 央行代财政部标售"102甲6期"公债400亿台币,年期为10年期,3月6日发行.
3/5(二) --08:30 主计总处公布2月消费者物价指数年增率,1月为上涨1.15%. *--14:00 台新金控 投资人说明会. --16:10 央行公布2月外汇存底,1月底时为4,065.57亿美元.
3/7(四) --16:00 财政部公布2月出/进口数据,上月出口年增21.8%.
3/8(五) *--14:00 富邦金控 投资人说明会.
3/13(三) *--16:20 央行公布国际金融业务分行(OBU)最新数据.
3/18(一) --12:30 央行代财政部标售"102乙1期"公债400亿台币,年期为20年期,21日发行.
3/22(五) *-- 8:30 主计总处公布2月季调失业率,1月为4.20%.
3/27(三) --12:30 央行代财政部标售"财102-3期"国库券,数额200亿台币,期限364天期,28日发行.
4/4-4/5 --儿童节/民族扫墓节休市二日.
5/20(一) *--16:10 央行公布第一季经常帐,去年第四季为顺差159.6亿美元.
6/12(三) --端午节休市一日.
9/14(六) --弹性放假补行上班一日.
9/19-9/20 --中秋节放假及隔日调整放假,金融市场休市.
10/10(四) --国庆日休市一日. (完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。