《香港报摘》--其他报纸重要消息2月26日

* 明报: --在政府推出新辣招后,仍有中国内地客为方便子女上学,以428万港元买入元朗 翘翠峰两房单位,除支付买家印花税外,亦需支付刚推出的双倍印花税,税项合共近88 万港元,占买入价20%. --玖龙纸业 董事长张茵表示,公司于东莞的产品已加价50元人民币/吨, 并期望6月前全国生产基地可以每吨加价100元. --香港胸围生产商黛丽斯 表示,农历年假后内地工厂的缺工率远高于往 年平均值,广东省的情况最恶劣,人力成本上升,促使公司加大在东南亚开厂的力度,长 远希望内地厂房的产能占比降至三分之一. * 星岛日报: --消息人士透露,香港财政预算案将提出向薪俸税及利得税纳税人退税,金额最多 10,000港元. --港交所 近日刊发指引提醒保荐人及准新股,只容许向基础投资者保证 上市股份分配,禁止提供其他利益,如分佣、豁免经纪佣金及承诺其他新股认购机会等 等. * 苹果日报: --茂业国际 截至去年底止的全年纯利按年上升25.2%至8.02亿元人民币 ,同期营业额升5.51%至35.43亿元. --据联交所资料显示,东亚银行 于2月21日于场外沽出7,500万股南华早 报 股份,每股作价1.583港元;本次减持后其持股比例降至0.26%. * 东方日报: --中信资源 副主席兼行政总裁曾晨表示,中国内地电解铝行业出现盲目 扩张情况,公司将不会再扩大电解铝方面的投资,反之会集中拓展上游业务. * 文汇报: --周生生 董事兼副总经理周允成表示,公司采取保守的开店策略,去年 没有增加店舖总数,未来亦只会继续优化现有分店. --心连心化肥 去年度纯利按年上升72%至3.11亿元人民币,但第四季净 利则按年大跌71.4%,因期内有第二条生产线停工23天进行例行检查. * 大公报: --国际航空运输协会(IATA)首席执行官汤彦麟表示,协会目前正着手建立NDC(New Distribution Capability)标准和相关系统平台,旅客可透过网站和电话直接向航空 公司订票,有关计画将年今年内进行试验.(完) 注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.