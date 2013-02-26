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亚洲 | 2013年 2月 26日 星期二 09:46 BJT

《中国重要政经日程》--2月26日

============================近日重要政经日程=======================

2/28(四)

--9:30,世界创新竞争力发展报告及省域经济综合竞争力报告发布会.

--中国财富管理50人论坛首届年会在北京举行.

3/01(五)

--第五届中国私募基金年会在北京举行,至2日.

3/2(六)

--2013全球宏观经济预测春季年会在北京举行.

3/3(日)

--政协第十二届全国委员会第一次会议在北京召开.

3/5(二)

--十二届全国人大一次会议在北京召开.

3/21(四)

--第七届中国私募基金高峰论坛在深圳举行,至23日.

4/6(六)

--博鳌亚洲论坛在海南博鳌举行,至8日.

5/9(四)

--亚洲天然气峰会在北京举行,至10日.

6/6(四)

--《财富》全球论坛在成都举行,至8日.

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (发稿 尹嫄婷 审校 黄凯)
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