台湾央行: 开放申购30、91和182天期存单,金额不限

路透台北2月26日 - 台湾央行周二表示,开放30、91、182三种天期存单申购,不设发行目标.今日存单到期金额为3,761.5亿台币.

央行存单各天期发行利率如下:30天期为0.87%;91天期为0.93%;182天期则为1.05%.