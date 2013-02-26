港报社评: 电费谈判须兼顾环保与民生--星岛日报2月26日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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政府今年将与两家电力公司展开连场硬仗,市民评定胜负的准则,在于增加使用清洁能源改善空气质素时,能否控制两电避免大幅增加电费.把环保代价全盘转嫁予市民和工商百业,这个谈判策略应该早日检讨. 今年战况是两电增用天然气来取代煤发电,适值全球在日本福岛核电站辐射泄漏灾难后纷纷改用天然气,令发电气体成本价急增,而中华电力公司以30年前价格购用的崖城天然气,气田接近枯竭,改用由土库曼经内地“西气东输”管道到港的天然气,成本价要升逾两倍.气价上升转嫁给市民,今年元旦加费5.9%,比通胀高得多. 中电的电费一直成为能源成本的底线,煤气价格不受管制,但受中电竞争牵制.市民同意多用清洁能源以降低空气污染,同时却担心未来几年电费和煤气费急劲上升,难以承担. 有环保组织建议,利用今次检讨和审核的机会,仿效欧洲推行“能源效益责任制”,惩罚节能不达标的电力公司,而不是像本港纯粹诉诸鼓励.澳洲政府透过惩罚性的税制,要电力公司就空气污染作出代价. 中电昨日表明不会接受“有欠公平”的修订,摆出强硬的谈判立场,但相信电力公司不会轻言放弃香港市场.政府要控制电费不致暴升,并非没有谈判筹码,反而现时电力加费由环保局主导,对工商百业甚至民生影响变成次要,有可能成为谈判中的薄弱一环.
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。