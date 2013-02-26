港报财经评论: 中美"收水"有虚有实--信报2月26日

中美”收水”有虚有实 /习广思 资金派对散场,债市讯号尤其明显.内房旭辉 上市不到3个月,发行高息债计划暂时搁置.投资者似乎对垃圾债食到”滞滞地”,需求急速下降.事实上,投资债市和公司抽水都非常讲究时机,当中市场需求不是最大问题,更重要的是买家情绪.早前多间内房企业发行永续年期高息债,息率较高,但投资者却要承受许多未知风险,这批永续债券甫发行即潜水,到上周四股市调整日,这批债券在亚洲债市被大幅抛售.就像新股市场一样,挂牌首日有利可图,市况一逆转,几只新股潜水,立即削弱市场对新股的需求.这个好友堡垒能否守得住,周三结算日或有揭晓,但目前整体大市仍在整固中,尤其是投资者等待内地新政策.近日除了大市调整外,另一重点是高息股失守,强者如领汇 在高位急吐.高息股是否完全没有吸引力?当然不是.昨日濠赌股反弹,但市场焦点落在刚出业绩的美高梅 身上,其每股1.02港元特别息尽是息诱.中电 年度纯利下跌10.5%,至83亿港元,本来叫市场失望,但其稳定派息却是卖点,全年派息2.57港元.安踏 业绩平平无奇,纯利下跌21.5%是意料中事,但派发特别息是维持其息诱卖点,现价股息率高达7厘. 贝老口术水闸长开.中国”新国五条”被指杀伤力低,而且调控常态化,但内房股未跌定,皆因市场等待两会有否新指引细则公布.事实上,限购令根本形同虚设,因中介都会告诉你缴交一年社保便可避过.周末在深圳问过代理,长假期加上大家观望两会,楼市偏向淡静.内房股何时可再买?或要等两会的房策消息出台后.如果中国改变宽松货币政策,主要原因是经济过热,尤其是通胀开始发作.大和经济师孙明春认为,中国货币政策由宽松变中性.基金经理认为,内地通胀已经见底,但房地产回暖将是货币政策转变的一个考虑.上周社会融资规模急升至2.5万亿元,是中央不得不防的事情.现阶段中国未真的收水,但要像去年第三季后般放松,机会则十分低.如是观之,中国及美国收水话题今年内将持续出现,带动着市场的神经及情绪,但中国收水是实的,由宽松至中性,真正收水可能在下半年;美国收水则是虚的,讨论会更多,预期会升温,贝南奇年底前仍会继续告诉大家水闸长开. 美元未突破95日圆 /苏子 上周五美国收市前半小时虽然穆迪突然宣布下调英国的评级,令英镑汇价于上周结束前夕急挫逾80点子及低收,昨天亚洲市英镑兑美元亦可以承接上周五的劣势进一步破关而下,但当汇价跌破1.51关口后便开始出现止跌回稳的迹象,未见出现更猛烈的沽压,继续下试至1.50心理关口.英镑兑美元于昨晨纽西兰市场触及1.5070低位后便开始反覆争持的格局,执笔时更已自上述低位逐步回升至上周的1.5134低位以上波动.且看看昨晚美国市能否继续造好并升回1.5170水平以上收市,完全补回昨天亚洲市所出现的裂口,若出现此情况,相信将有利英镑兑美元于本周余下时间作出超卖反弹. 昨晨纽西兰市场美元兑日圆曾因为市场传出首相安倍将提名有利继续推动QE措施、而不利日圆走势的现任亚洲开发银行总裁黑田东彦为下一任日本央行人选,而一度逼近95阻力大关,高位曾见94.75水平.不过,到昨天日本入市后,美元兑日圆却未见趁机上破95关口,反而更逐步回落至94关口以下,令汇价于亚洲早市所出现的裂口得以被大部分补回.目前日圆的走势仍是市场主要焦点所在,由于目前美元兑日圆已多次在94水平以上遇上严峻沽压,始终未能顺利触及95关口,反映市场似乎并不愿意采取高位追买美元兑日圆的策略,反而每当汇价再次上升时却触发一些获利沽盘入市,而这或令美元兑日圆稍后要作出较深的调整市,待成功改善目前一面倒的看淡日圆的情绪后,美元兑日圆才有望再展新一轮小升浪,正式突破95关口及朝着100心理关口迈进.短线而言,美元兑日圆若成功跌破20天SMA支持(93.07),预料会下试20天保历加通道底部支持(91.26)及上月25日的90.26低位支持.欧罗汇价昨天受惠于英国评级被下调的消息得以扭转近日的弱势,稍后汇价一旦返回1.3290即市阻力以上收市,预料随后会在1.33至1.35间争持.