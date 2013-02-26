全球金市: 金价上扬,意大利政局的不确定性增添黄金避险魅力

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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投资者将密切关注美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克周二和周三在国会的证词陈述,从中寻找FED货币政策看法的线索.
根据周一发布的调查,美国政府削减预算,加之政界可能围绕财政政策展开争论,将给今年的美国经济造成压力,把经济增长率限制在平淡的2.4%.
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 2月25日的黄金持仓减少7.83吨或0.61%至1,272.848吨,为2012年8月以来最低.(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张荻/张若琪; 审校 龚芳/李春喜)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。