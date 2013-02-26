全球金市: 金价上扬,意大利政局的不确定性增添黄金避险魅力

投资者将密切关注美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克周二和周三在国会的证词陈述,从中寻找FED货币政策看法的线索.

根据周一发布的调查,美国政府削减预算,加之政界可能围绕财政政策展开争论,将给今年的美国经济造成压力,把经济增长率限制在平淡的2.4%.

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 2月25日的黄金持仓减少7.83吨或0.61%至1,272.848吨,为2012年8月以来最低.(完)

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