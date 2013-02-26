台湾汇市: 台币收贬至逾两周低位,明日月底出口商或提供支撑

* 股市偏弱见外资汇出 * 明日月底出口商美元卖盘或提供台币支撑 * 明日交投料落29.650-29.700 路透台北2月26日 - 台币兑美元 周二再收低3.8分,收贬至逾两周低位.欧元区 忧虑再起及台股走弱,令台币今日表现不佳,外资汇出主导汇价走低,但29.680附近已吸引一 些美元卖盘进驻.若考虑到明日为本月底最后一个交易日,出口商在29.700附近的美元抛盘或 将提供台币支撑,暂时避过欧元区坏消息的影响. 汇银人士指出,主要国家货币竞贬轮到欧元,但今日日圆 、韩元 等台币连动较多的亚币并未再明显走弱,令交易员认为台币要贬破29.700并站稳的机率仍不 大.特别是韩国同样有月底出口商美元的抛盘效应,至少明日台币或将安然于今日主要交易区 间29.650-29.700内震荡. "欧元跌他们的,跟亚洲有什么关系,...就是货币竞贬轮到欧元而已."一外资银行交易员 说. 今日台币收盘为逾两周低位,前低为2月8日收报29.750.但只要台币收盘价再破29.750, 将触及五个半月低位. 交易员并指出,市场传出本周来QFII(境外合格机构投资者)呈现净汇出,但也同时见到QF II与寿险业者在海外NDF操作避险,买入台币,令海外NDF与现汇市场走向不同,同时为台币在 弱势中提供另一支撑力道. 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场美元/台币延续上日基调,短天期包括一周及 一个月期仍在平盘附近徘徊,六个月期折价持续微幅扩大,其折价点数已近2角. 此外,交易员认为即使台股表现不佳,仍在近8,000点高档震荡,并未急跌,外资的汇出相 较2月来的一波汇入,当属正常的部位调节及进出,并未出现急着撤离的迹象. 台湾股市 今日收低0.84%报7,880.90点,外资及陆资在台股卖超35.89亿台币,为 连续第二天卖超. 不过并非市场所以交易员都对台币具有信心,有交易员认为,台币明日或将持续趋弱,且 可望测试29.800,但尚待今晚美联储主席贝南克的谈话内容及隔夜伦敦及纽约汇市的表现. 欧元兑美元周二接近七周低点,而日圆与数月低点则有一定距离,意大利陷入政治僵局的 疑虑促使投资者从美元和日圆处寻求避险. 德国央行总裁魏德曼周一指出,欧洲央行应重返传统的货币政策,离开目前过于靠近财政 政策的道路. 本周全球重要数据及事件包括今晚美联储主席贝南克在参议院金融委员会作半年度证词 陈述;周三英国第四季GDP、日本2月制造业PMI、贝南克众议院证词陈述、达拉斯联邦银行总 裁发表讲话;周四德国2月失业率、亚特兰大联邦储备银行总裁讲话、美联储理事演说、芝加 哥联邦储备银行总裁讲话及周五中国2月制造业官方PMI、欧元区2月制造业PMI. 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.740 29.702 29.620-29.740 29.732 8.02 8.85 元太外汇经纪公司 29.690 29.660 29.661-29.705 29.700 5.30 4.12 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.010/0.000 -0.015/0.000 美元/台币六个月期 -0.200/-0.180 -0.190/-0.165 (完)