港报财经评论: 内房股复苏在望--经济日报2月26日

回说中、港地产股同受政策炸弹引爆,股势目前处于偏弱,两类股走势比较,前者早于1月初回调,后者在1月尾才随大市回调,博弈后市率先止稳回升,当推中国之地产股.港府接连推出行政措施大增短炒成本,纾减楼价大升冲动,但同时因此大减市场供应.美国未公布缩手量宽,英、日又加入量宽行列大趋势,楼价睇怕短期仍难大泻.只有触及日后市场供应大增,突发利淡因素充斥,于供应大增,需求就算不缩下,本港楼价先见回调.香港人还有段时间”捱贵租”!内房股捱调整近两个月,筑底途中,从上周对新国五条反映启示,市场早消化部分政策风险,暂判断为部分,事关后续势还要观察. 刚性需求始终强.回看历史,内房股的炒风往往只能透过波段严厉行政措施去调控,说到底,内地13亿人口,刚性需求强劲是不争的事实.据住房和城乡建设部政策研究中心主任秦虹年初撰文指出,按第六次人口普查资料计算结果,国内目前的住房还处在户均不到一套水准,还存在住房需求的缺口.住宅市场的增长空间主要有4个方面：1.中小城市向大城市的人口聚集,对城市房地产市场影响较大.2.住房的改善性需求远远没结束.3.家庭小型化;近10年家庭分化加剧,尽管总人口不变,但住房需求增加.过去10年,仅仅因家庭小型化因素,导致住房需求增9.1%.4.投资性因素所导致;货币较多、居民投资管道有限,部分投资性需求导致住房无效供给.由此可见,内房股总有中长期空间发展,只是中途,一定会有政策风险左右令股势呈短暂受压,相信大趋势,每趁筑底期分注收集胜算当在. 中海外久经考验.据高盛高华证券上周报告指,2012年7月份温家宝总理对房市讲话后,7月至9月份股价的降幅中值为17%/30%.惟自去年7月至9月份的回调后,其所覆盖的海外上市/A股开发商股价反弹63%/59%,回报大于所冒风险.对龙头股的收集还是感兴趣,因业务全国性,融资能力强,较具防守能力,龙头回吐压力往往较低.2月8日在网站曾发表”内房龙头又是时候收集”,建议不妨考虑在21.5港元附近或以下开始收集中海外,20港元止蚀.中国海外将于3月18日公布业绩,按彭博综合预测截至2012年底每股赚1.9港元,较2011年度增长24%,现价预测PE约11.7倍,倘到2013年度续增长19%至2.26港元,现价预测PE不足10倍.