港报财经评论: 内房股复苏在望--经济日报2月26日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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内房股复苏在望 /林瑞芬
回说中、港地产股同受政策炸弹引爆,股势目前处于偏弱,两类股走势比较,前者早于1月初回调,后者在1月尾才随大市回调,博弈后市率先止稳回升,当推中国之地产股.港府接连推出行政措施大增短炒成本,纾减楼价大升冲动,但同时因此大减市场供应.美国未公布缩手量宽,英、日又加入量宽行列大趋势,楼价睇怕短期仍难大泻.只有触及日后市场供应大增,突发利淡因素充斥,于供应大增,需求就算不缩下,本港楼价先见回调.香港人还有段时间”捱贵租”!内房股捱调整近两个月,筑底途中,从上周对新国五条反映启示,市场早消化部分政策风险,暂判断为部分,事关后续势还要观察. 刚性需求始终强.回看历史,内房股的炒风往往只能透过波段严厉行政措施去调控,说到底,内地13亿人口,刚性需求强劲是不争的事实.据住房和城乡建设部政策研究中心主任秦虹年初撰文指出,按第六次人口普查资料计算结果,国内目前的住房还处在户均不到一套水准,还存在住房需求的缺口.住宅市场的增长空间主要有4个方面：1.中小城市向大城市的人口聚集,对城市房地产市场影响较大.2.住房的改善性需求远远没结束.3.家庭小型化;近10年家庭分化加剧,尽管总人口不变,但住房需求增加.过去10年,仅仅因家庭小型化因素,导致住房需求增9.1%.4.投资性因素所导致;货币较多、居民投资管道有限,部分投资性需求导致住房无效供给.由此可见,内房股总有中长期空间发展,只是中途,一定会有政策风险左右令股势呈短暂受压,相信大趋势,每趁筑底期分注收集胜算当在. 中海外久经考验.据高盛高华证券上周报告指,2012年7月份温家宝总理对房市讲话后,7月至9月份股价的降幅中值为17%/30%.惟自去年7月至9月份的回调后,其所覆盖的海外上市/A股开发商股价反弹63%/59%,回报大于所冒风险.对龙头股的收集还是感兴趣,因业务全国性,融资能力强,较具防守能力,龙头回吐压力往往较低.2月8日在网站曾发表”内房龙头又是时候收集”,建议不妨考虑在21.5港元附近或以下开始收集中海外,20港元止蚀.中国海外将于3月18日公布业绩,按彭博综合预测截至2012年底每股赚1.9港元,较2011年度增长24%,现价预测PE约11.7倍,倘到2013年度续增长19%至2.26港元,现价预测PE不足10倍.
刷卡费下调内银影响微 /余少文 餐饮娱乐降幅最大.人民银行昨日实施新的银行卡刷卡手续费标准,内地媒体指出,餐饮娱乐类(餐饮、宾馆、娱乐、珠宝首饰、房地产、汽车销售等)刷卡手续费由2%降至1.25%,一般类(百货、批发中介服务、旅行社等)由1%降至0.78%,民生类(包括超市、大型仓储式卖场、水电煤气缴费、加油等)由0.5%降至0.38%.当中餐饮娱乐刷卡手续费降幅最大,下调幅度达37.5%,但同时为房地产、汽车、批发等行业刷卡作封顶.央行指以去年刷卡交易数测算,新标准可以令手续费减少75亿元人民币,下跌超过20%,可减轻商户负担.预期对餐饮、酒店、百货、旅游等相关行业有利,因为商户可以减少支付银行相关手续费,增加毛利外也会推动银行卡消费,除了可以提升自身营业额外,也支持中央推动内需. 至于本港上市的九行,截至去年6月底止,银行卡手续费合计436亿元人民币,同比增长35%,或占九行合计税前盈利约7%,当中工商银行 和建设银行 银行卡手续费收入最多,分别为105亿人民币和91亿人民币;同比增长最大则是民生银行 和中信银行 的1.3倍和72%;而银行卡手续费占税前盈利比例最大是交通银行 、民行和招商银行,分别占9.1%、8.8%和8.5%,故银行卡手续费下调对交行、民行和招行的影响最大. 交易增幅抵销下调.如央行所指,新标准可令手续费下跌超过20%,以九行去年上半年数据作粗略计算,九行在新标准下,整体税前盈利只会减少1.4%左右,当中交行和民行税前盈利跌幅较大,均跌1.8%,招行也会少赚1.7%.从另一角度来看,银行卡手续费去年上半年增长35%,若然按这增长幅度来计算,绝对可以抵销手续费下调的影响.尤其提高商户受理银行卡的积极性后,交易量应可上升,并能透过扩大银行卡规模来提高银行卡手续费收入,所以新标准对内银股并非坏消息.
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。