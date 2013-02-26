中国公开市场: 今日进行50亿元28天期正回购操作--业内人士

路透北京2月26日 - 业内人士周二透露,中国人民银行公开市场今日将进行50亿元人民币的正回购操作,期限28天，但规模较上周二的300亿元大幅缩减.

针对春节后首周过宽流动性,中国央行上周大举回笼资金.不仅暂停了逆回购,且在近八个月后重启正回购,包括28天和91天品种.当周公开市场净回笼因此达到创纪录的9,100亿元人民币.但市场多将此视为调节资金面的正常举措,对短期政策预期仍维持相对稳定.

春节前一周央行公开市场净投放量高达6,620亿元,创出单周净投放规模新高.