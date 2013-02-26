版本:
中国
货币新闻 | 2013年 2月 26日 星期二 09:23 BJT

中国公开市场: 今日进行50亿元28天期正回购操作--业内人士

路透北京2月26日 - 业内人士周二透露,中国人民银行公开市场今日将进行50亿元人民币的正回购操作,期限28天，但规模较上周二的300亿元大幅缩减.

针对春节后首周过宽流动性,中国央行上周大举回笼资金.不仅暂停了逆回购,且在近八个月后重启正回购,包括28天和91天品种.当周公开市场净回笼因此达到创纪录的9,100亿元人民币.但市场多将此视为调节资金面的正常举措,对短期政策预期仍维持相对稳定.

春节前一周央行公开市场净投放量高达6,620亿元,创出单周净投放规模新高.

2012年以来央行公开市场一直未发行央票,仅使用正/逆回购来调节市场流动性.去年二季度末至春节前一周,则只滚动进行了逆回购操作,期限主要有七天、14天和28天,中标利率数月持稳,正回购多数时间询而未发.(完) (发稿 康熙泽；审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐