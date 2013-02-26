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货币新闻 | 2013年 2月 26日 星期二 09:34 BJT

香港股市: 开盘下跌0.8%至2013年以来低位,市场避险情绪弥漫

路透香港2月26日 - 香港股市周二开在2013年以来最低,金融和地产板块疲弱且防御类股上涨,表明投资者充满避险情绪.

恒生指数 开盘跌0.8%,至22,640点.恒生国企指数 下挫1%.(完)
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