《汇市简讯》美元/日圆受日本账户买盘提振上扬,高见92.73

0104GMT

* 日本账户在接近东京定盘时继续买入美元/日圆,美元高见92.73日圆

* 亚洲盘初低点为91.93,昨日纽约尾盘低点为90.88

* 日线图一目均衡基准线在纽约盘被击破,但随后收复,报91.40

* 一目均衡转换线在92.84上方持平,从此处至93.00下方有一些阻力

* 做多的日内短线交易者或锁定获利,目前在接近92.00处有买盘. (完)

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