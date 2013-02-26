更新版 1-中国公开市场: 正回购减量操作,央行或意在维持资金适度宽松

* 公开市场今日进行28天期正回购操作

* 操作规模50亿元,较上周同期减八成

* 央行或希望资金面维持适度宽松水平

* 未来机构亦或逐步修正其对资金面预期 (新增交易员评论和更多背景)

路透北京2月26日 - 继上周重启正回购后,中国央行周二继续进行正回购操作以回收流动性;不过在二级市场资金供给趋紧状况下,今日回笼规模较上周同期大幅缩减逾八成.

业内人士指出,央行连续进行正回购操作,或是希望将资金面维持在一个平衡的、适度宽松的水平;未来机构亦可能逐步修正他们对资金面的预期.

"油价也调了,铁路运价也调了,然后还有房价上涨的压力,那央行不能总保持资金这么宽松吧,维持平衡状况可能是最好的."北京一券商分析师称.

央行公告显示,公开市场今日进行的50亿元人民币28天期正回购,中标利率继续持平于2.75%.上周二和上周四的28天期正回购操作规模则分别为300亿和100亿元.

上述分析师并表示,SLO(公开市场短期流动性调节工具)推出之后,市场对资金面的预期尤为乐观,实际流动性情况也确实偏松.今日正回购规模虽然不大,但还是有量,这可能对市场预期有所引导,"提示大家不能太宽松吧."

中国银行间资金市场周二早盘主要回购加权利率加速上行,其中隔夜品种飙升约130个基点(bp)至3.70%附近.因央行公开市场正回购规模虽较上周减量,但一个月以内资金供给仍严重不足,借钱难度日益增加.

针对春节后首周过宽流动性,中国央行上周大举回笼资金.不仅暂停了逆回购,且在近八个月后重启正回购,包括28天和91天品种.当周公开市场净回笼因此达到创纪录的9,100亿元.但市场多将此视为调节资金面的正常举措,对短期政策预期仍维持相对稳定.

春节前一周央行公开市场净投放量高达6,620亿元,创出单周净投放规模新高.

2012年以来央行公开市场一直未发行央票,仅使用正/逆回购来调节市场流动性.去年二季度末至春节前一周,则只滚动进行了逆回购操作,期限主要有七天、14天和28天,中标利率数月持稳,正回购多数时间询而未发.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) 50

(周四) 待定

逆回购 (周二) --

(周四) 待定

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期 --

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