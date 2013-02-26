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亚洲 | 2013年 2月 26日 星期二 09:37 BJT

《汇市简讯》美元指数接近82.00的重要阻力位

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* 海外市场走势波动,受欧元与日圆波动影响

* 上升趋势持续

* 2012年跌势的61.8%回档位82.00在望

* 5,10与20日移动均线向上,波林格区间扩大

* 趋势强劲,如果突破82.00,则将指向8月82.80/90区间阻力

* 图表:(link.reuters.com/keg36t)(完)

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