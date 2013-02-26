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亚洲 | 2013年 2月 26日 星期二 09:44 BJT

《汇市简讯》澳元/美元人气畅旺,市场倾向区间操作

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* 澳元/美元人气畅旺,当地买家乐于进场低接

* 市场认为汇价陷于区间波动,低买高卖有利可图

* 卖方在1.0330上方虎视眈眈,买家则在1.0220下方伺机而待

* 阻力在20日移动均线(1.0330/35),支撑则在1.0220/25处.(完)

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