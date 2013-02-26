新债招标: 中国国开行一年及三年增发债收益率略高于预期--业内人士

路透北京2月26日 - 业内人士周二透露,中国国家开发银行 上午招标的一年和三年期固息增发债,中标收益率分别为3.2467%和3.7796%,均略高于此前市场预测均值3.22%和3.75%.

该行同时招标增发的五年期固息债,加权中标收益率为4.0096%.此前市场预测均值为4.03%.

业内人士并透露,三年和五年期固息增发债的边际中标收益率分别为3.7942%和4.0448%.另外,上述三期增发债的投标倍数分别为2.36倍、2.63倍和2.97倍.

稍后国开行七年和10年增发债招标将于北京时间11:10结束.市场对后两期债增发收益率预测均值为4.22%和4.32%.

上述增发债具体条款如下:

第1-5期第三次增发 --------------------------------------------------- 发行总量 至多300亿元，每期至多60亿元 期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息 票面利率 3.32%、3.8934%、4.1617%、4.3251%、4.43%. 招标时间 2月26日

1/3/5年:9:30-10:30

7/10年:9:30-11:10 招标方式 1/10年:单一价格(荷兰式)招标方式

3/5/7年:多种价格(美国式)招标方式 缴款日 3月4日 起息日 1月10日 分销期 2月27日-3月4日 上市日 1年:3月6日

3/5/7/10年:3月8日 基本承销额 无 发行人增发权利 保留 ---------------------------------------------------