新债招标: 中国国开行一年及三年增发债收益率略高于预期--业内人士

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透北京2月26日 - 业内人士周二透露,中国国家开发银行 上午招标的一年和三年期固息增发债,中标收益率分别为3.2467%和3.7796%,均略高于此前市场预测均值3.22%和3.75%.
该行同时招标增发的五年期固息债,加权中标收益率为4.0096%.此前市场预测均值为4.03%.
业内人士并透露,三年和五年期固息增发债的边际中标收益率分别为3.7942%和4.0448%.另外,上述三期增发债的投标倍数分别为2.36倍、2.63倍和2.97倍.
稍后国开行七年和10年增发债招标将于北京时间11:10结束.市场对后两期债增发收益率预测均值为4.22%和4.32%.
上述增发债具体条款如下:
第1-5期第三次增发 --------------------------------------------------- 发行总量 至多300亿元，每期至多60亿元 期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息 票面利率 3.32%、3.8934%、4.1617%、4.3251%、4.43%. 招标时间 2月26日
1/3/5年:9:30-10:30
7/10年:9:30-11:10 招标方式 1/10年:单一价格(荷兰式)招标方式
3/5/7年:多种价格(美国式)招标方式 缴款日 3月4日 起息日 1月10日 分销期 2月27日-3月4日 上市日 1年:3月6日
3/5/7/10年:3月8日 基本承销额 无 发行人增发权利 保留 ---------------------------------------------------
国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.上述增发债券上市后同对应的原债券合并交易.(完) (发稿 曹巍浩; 审校 林高丽)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。