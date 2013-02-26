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市场报道 | 2013年 2月 26日 星期二 10:23 BJT

全球贵金属: 2月25日SPDR黄金持仓量降0.61%,iShares白银持仓量不变

路透2月26日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一的黄金持仓量较周五下降0.61%,同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量持平.

以下为两支ETF的持仓量及变化情况:

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 40,923,328.6 2月25日 41,174,947.5 2月22日 -251,618.8 -0.61%

iShares 340,886,515.4 2月25日 340,886,515.4 2月22日 0.0 0.00%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)

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(编译 白云; 审校 龚芳)
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