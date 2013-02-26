中港个股: 中联重科拟设股权激励计划,复牌后早盘A升H跌

路透香港2月26日 - 中国大型工程机械生产商--中联重科股份有限公司 公布,董事会建议设立股权激励计划,涉及的A股总数约2.31亿股,占现有已发行股本3%.

于上周五停牌的中联重科今早复牌,香港时间10:23,其A股涨1.41%,报9.32元人民币;H股则跌0.2%,报10.22港元.

中联重科在联交所一份声明中称,"激励计划目的为进一步完善公司的治理结构,将股东与管理层的利益结合,增强公司管理团队和业务骨干的责任感、使命感,为公司持续发展奠定核心人才基础."

激励计划分为股票期权激励计划以及限制性A股激励计划,均有待中国证监会备案无异、公司股东大会审议批准后方能生效.而计划下的股票来源为A股,有效期为五年,行权时发行的A股设有禁售期,并以公司或个人有否违规行为或会计账目问题等作为获授条件,行权条件则与公司盈利表现挂钩.

期权计划共涉及1.57亿股A股,首批约1.41亿股A股的行使价为每股9.3元,相当于中联重科A股前30个交易日平均收盘价.首批激励对象共计1,549人,相当于2011年末员工总数的4.7%,其中包括董事、高级管理人员、核心关键技术及管理人员及先进个人.

限制性A股激励计划涉及约7,398万股股份,授予价格为每股4.77元,激励对象共121人.(完)

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