《中国债券市场每日交易备忘》--2月27日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选 ) ============================================================================= 一、新债招标: 中国财政部220亿元人民币续发七年期固息国债9:30-10:30招标,收益率预测均值3.47% 中国建材 30亿元九个月期超短期融资券(主体评级AAA)簿记建档,交通银行和北京银行主承 中国铝业公司50亿元一年期短期融资券(主体评级AAA)簿记建档,国开行和北京银行主承 九龙纸业(太仓)公司9亿元一年期短融(主体评级AA)簿记建档,中国银行和国开行主承 安信证券15亿元三个月短融(主体评级AAA)招标,兴业银行主承 北京二商集团6亿元一年期短融(主体评级AA)簿记建档,招商银行主承 西安曲江文化产业投资集团10亿元三年期中期票据(主体评级AA)簿记建档,浦发银行主承 天津高速集团20亿元五年期中票(主体评级AA+)簿记建档,兴业银行主承 南京新工投资集团14亿元五年期中票(主体评级AA+)簿记建档,建设银行主承 江苏宿迁中小企业2.6亿元两年期集优票据(债项评级AAA)簿记建档,中国银行主承 ============================================================================ 二、新债上市: 光大证券40亿元三个月期短融071310001,票面利率3.60% 中国电力投资集团10亿元三年期中票1382063,票面利率4.49% 财政部260亿元10年期固息国债130005,票面利率3.52% ============================================================================ 三、缴款: 进出口银行200亿元五年期固息债130301,票面利率3.85% 厦门杏林建设开发公司5亿元七年期固息债1380062,票面利率6.60% 华能国际 50亿元九个月超短融 广发证券 45亿元三个月期短融 杭氧股份 3亿元一年期短融 中国华阳经贸集团3亿元一年期短融 超威电源公司4亿元一年期短融 郑州宇通集团5亿元一年期短融 福建交通运输集团5亿元一年期短融 南京城建20亿元一年期短融 招金矿业 7亿元一年期短融 楚天高速 5亿元一年期短融 亿利资源集团12亿元一年期短融 威海广泰 1.5亿元一年期短融 浙江农资集团6亿元三年期中票 广东建筑工程集团4亿元三年期中票 吉林高速公路集团9.7亿元五年期中票 青岛东亿实业3亿元三年期中票 ============================================================================ 四、还本付息: 财政部330亿元七年期固息国债060001到期兑付,票面利率2.51% 五矿集团20亿元六个月期超短融011233002到期兑付,票面利率3.98% 江阴兴澄特种钢铁公司8亿元一年期短融041253010到期兑付,票面利率6.00% 中国铝业公司50亿元一年期短融041258005到期兑付,票面利率4.55% 财政部260亿元20年期固息国债090020付息,票面利率4.00% 南京钢铁联合公司25亿元七年期投资人选择权(4+3)固息债098016付息,票面利率6.13% 合肥海恒投资控股集团10亿元七年期固息债098017付息,票面利率5.80% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国官方研究机构--国家信息中心预计,今年一季度中国国内生产总值(GDP)增长8%左右,居民消费价格指 数(CPI)上涨2.6%左右.报告并建议中国货币政策应适当回归稳健. 国家统计局和物流与采购联合会3/1公布2月官方制造业PMI (1月为50.4) 3/1公布2月汇丰PMI终值 (1月为52.3) 国家统计局和物流与采购联合会3/3公布2月官方非制造业PMI (1月为56.2) 3/5公布2月汇丰服务业PMI (1月为54.0) 中国海关3/8公布2月进出口贸易数据 (1月顺差291.5亿美元) 国家统计局3/9公布2月工业品价格指数(PPI) (1月为-1.6%) 2月居民消费价格指数(CPI) (1月为2.0%) 1-2月固定资产投资 (去年1-12月为20.6%) 1-2月社会消费品零售总额 (去年12月为15.2%) 1-2月工业增加值 (去年12月为10.3%) 1-2月房地产投资和销售情况月度报告 国家统计局3/18公布2月70个大中城市住宅销售价格月度报告 3/28公布1-2月规模以上工业企业利润 (去年1-12月为5.3%)=================== ========================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) (整理 边竞/康熙泽; 审校 李宏薇)