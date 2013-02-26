香港个股: 新创建与厦门国际等组码头合营,总投资逾73亿元人民币

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透香港2月26日 - 从事基建及港口业务的新创建集团 宣布,与厦门国际 等多家中方伙伴成立合资公司,于厦门港区提供码头设施、货物装卸、物流中转、仓储等服务,预计总投资额为73.1亿元人民币.
公司的声明称,将成立的合资公司为"厦门集装箱码头集团有限公司",注册资本约24.4亿元,新创建将出资现3.7亿元,并于合资公司成立时以合并50%象屿新创建码头股权的方式,将象屿新创建码头注入合资公司,藉以取得合资公司的13.8%权益.
新创建表示,现金出资将透过出售其于厦门海沧港区第18至19号泊位的权益悉数拨付.象屿新创建码头的现有主要业务为于东渡港区第12至16号泊位的集装箱码头营运,有关资产及负债将转交予合资公司.
新创建称,假设交易已于去年12月底完成,董事会估计交易将为公司产生约6亿港元的收益.
参与成立该合营的公司还包括厦门国贸 、厦门象屿股份 、厦门港务控股集团等.
新创建周二早盘中段股价微跌0.14%,报14.66港元.(完) (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。