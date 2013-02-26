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亚洲 | 2013年 2月 26日 星期二 10:57 BJT

日本债市: 公债价格上涨,五年期公债收益率触及纪录低位

当日涨   上日
                                            跌       
                                 最新报价   (基点)   收市价
 
 两年期公债                      0.035%     -0.5     0.040%
 五年期公债                      0.115%     -0.5     0.120%
 10年期公债                      0.685%     -2.0     0.705%
 20年期公债                      1.690%     -1.5     1.705%
 30年期公债                      1.875%     -2.5     1.900%
 10年期公债期   <0#JGB:>         144.84     +0.17    144.67
 货                                                  
                                                     
 注1: 公债期货涨跌为点数.
 注2:                                                
   若报价显示0.000%表示尚未成交                      
 .                                                   
 (完)
 
      美国公债发行日程表   全球主要国家发债预告 [D/
DIARYCN]
    美债每日展望          欧元区公债市场 [GVD/EURCN
]
    美国现货公债          英国公债市场 
    伦敦美债             东京美债 
    日本公债市场           中国债市 
    台湾债市              利率或央行相关报导 [INT|CE
N-CMN]
    美国指标公债报价     欧元区指标公债报价 <0#EU
BMK=>
    

 (编译 王翔琼/白云; 审校 张涛/张荻)
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