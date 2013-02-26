台湾债市: 公债RP利率持稳,公债交割无碍市况

路透台北2月26日 - 台湾公债与公司债附买回(RP)利率周二大致持稳.资金调度人士表示,今日有350亿台币公债交割,且有月底例行资金需求,因此分配略微不均,但整体仍属平稳,利率维持既有区间不变.

继昨日南亚 公司债后,今日也有20亿台币的统一 公司债交割,令公司债券源不足的问题稍解,但也令投信等客户弃利率低的公债转做公司债,让公债RP利率更不易下调.

"公债压不下去,有客户反过来问我为什么要调."一证券商交易员说.

另一票券商交易员则指出,今日感觉市况仍属宽松,但毕竟月底效应存在,有些业者面临走钱的状况,但基本上很快就可以完成调度.

证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.68-0.70%.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.79-0.80%,部分在0.78%.