台湾债市: 公债RP利率持稳,公债交割无碍市况

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透台北2月26日 - 台湾公债与公司债附买回(RP)利率周二大致持稳.资金调度人士表示,今日有350亿台币公债交割,且有月底例行资金需求,因此分配略微不均,但整体仍属平稳,利率维持既有区间不变.
继昨日南亚 公司债后,今日也有20亿台币的统一 公司债交割,令公司债券源不足的问题稍解,但也令投信等客户弃利率低的公债转做公司债,让公债RP利率更不易下调.
"公债压不下去,有客户反过来问我为什么要调."一证券商交易员说.
另一票券商交易员则指出,今日感觉市况仍属宽松,但毕竟月底效应存在,有些业者面临走钱的状况,但基本上很快就可以完成调度.
证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.68-0.70%.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.79-0.80%,部分在0.78%.
票券商方面,大型业者的10天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.66%.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.70-0.73%.(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。