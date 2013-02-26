全球经济: 各国央行制定货币政策应基于国内理由--BOE总裁金恩

金恩在东京发表演讲后称,七国集团(G7)成员国一致同意,各国不应干预外汇市场,或者对本国货币设定一个特定汇率目标.但如果一国制定的政策旨在提振国内经济,那么这可能导致该国货币贬值.

金恩并表示,欧盟近期前景仍将疲弱,长期前景不明朗;英国央行通胀目标并非经济复苏的障碍,英国公债实质负利率与经济持续复苏并不相符.(完) (编译 侯向明; 审校 艾茂林)