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货币新闻 | 2013年 2月 26日 星期二 15:32 BJT

全球经济: 各国央行制定货币政策应基于国内理由--BOE总裁金恩

路透东京2月26日 - 英国央行(BOE)总裁金恩周二表示,各国央行应基于国内的理由来实施货币政策,如果各央行能遵从此规则,那么全球经济成长将会加速.

金恩在东京发表演讲后称,七国集团(G7)成员国一致同意,各国不应干预外汇市场,或者对本国货币设定一个特定汇率目标.但如果一国制定的政策旨在提振国内经济,那么这可能导致该国货币贬值.

金恩并表示,欧盟近期前景仍将疲弱,长期前景不明朗;英国央行通胀目标并非经济复苏的障碍,英国公债实质负利率与经济持续复苏并不相符.(完) (编译 侯向明; 审校 艾茂林)
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