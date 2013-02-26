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亚洲 | 2013年 2月 26日 星期二 11:29 BJT

中国新债: 青岛银行周五发行至多50亿元固息金融债,含三年和五年期

路透上海2月26日 - 中国青岛银行股份有限公司周二公告称,将于周五(3月1日)簿记建档发行至多50亿元人民币固息金融债,含三年和五年期两个品种,募集资金将用于小型微型企业贷款.

刊登在中国债券信息网的公告显示,三年期固定利率品种的计划发行规模为15亿元,五年期固定利率品种的计划发行规模为35亿元.两个品种之间设全额回拨,发行人与簿记管理人将根据本期债券发行申购情况,确定两个品种的具体比例与发行规模.

该期债发行期限为3月1日-3月5日,缴款日和起息日同为3月5日;主承销商为中信证券 ;根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司的评级结果,青岛银行主体长期信用等级为AA级,本期债券信用等级为AA级.

截至2012年9月末,青岛银行不良贷款率为0.96%,2012年1-9月实现净利润7.94亿元,已超过2011年全年净利润规模.(完)

参看相关细节,请点选中国债券信息网(here) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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