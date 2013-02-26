中国新债: 青岛银行周五发行至多50亿元固息金融债,含三年和五年期

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海2月26日 - 中国青岛银行股份有限公司周二公告称,将于周五(3月1日)簿记建档发行至多50亿元人民币固息金融债,含三年和五年期两个品种,募集资金将用于小型微型企业贷款.
刊登在中国债券信息网的公告显示,三年期固定利率品种的计划发行规模为15亿元,五年期固定利率品种的计划发行规模为35亿元.两个品种之间设全额回拨,发行人与簿记管理人将根据本期债券发行申购情况,确定两个品种的具体比例与发行规模.
该期债发行期限为3月1日-3月5日,缴款日和起息日同为3月5日;主承销商为中信证券 ;根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司的评级结果,青岛银行主体长期信用等级为AA级,本期债券信用等级为AA级.
截至2012年9月末,青岛银行不良贷款率为0.96%,2012年1-9月实现净利润7.94亿元,已超过2011年全年净利润规模.(完)
参看相关细节,请点选中国债券信息网(here) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。