中国新债: 青岛银行周五发行至多50亿元固息金融债,含三年和五年期

刊登在中国债券信息网的公告显示,三年期固定利率品种的计划发行规模为15亿元,五年期固定利率品种的计划发行规模为35亿元.两个品种之间设全额回拨,发行人与簿记管理人将根据本期债券发行申购情况,确定两个品种的具体比例与发行规模.