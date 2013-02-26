查韦斯从古巴回国后至今未露面

(本文由路透中文网编译提供)

路透加拉加斯2月25日 - 在委内瑞拉总统查韦斯从古巴返回加拉加斯后入住的部队医院，从印有查韦斯头像的广告牌、到一个巨型充气玩偶及沿街叫卖的海报，查韦斯的形象随处可见。

但在一周前的夜晚悄悄回国后，现年58岁的查韦斯就一直未露面。

查韦斯意外回国，为支持者带来关于他术后能恢复的希望。但是除了政府公布的查韦斯呼吸困难加剧的消息之外，没有任何关于他的新细节。查韦斯住在该院第九层，安保十分严密。

“我们甚至都不知道他（查韦斯）是否真的住在这里，”51岁的家庭主妇Marlene Vegas说。Vegas家住在这所部队医院附近。“我们只看到暗色车窗紧闭的车辆出入。”

查韦斯刚从古巴返回时，一群支持者在该医院门口欢呼雀跃，口中高唱“他回来了！他回来了！”，最后被院方要求保持安静。

如今，只有为数不多的好奇者和记者守在这家医院的门口。

一位内部消息人士称，该院第九层的楼梯已被封锁，为查韦斯治疗的医生均为古巴人。（完）