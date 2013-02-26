查韦斯从古巴回国后至今未露面

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透加拉加斯2月25日 - 在委内瑞拉总统查韦斯从古巴返回加拉加斯后入住的部队医院，从印有查韦斯头像的广告牌、到一个巨型充气玩偶及沿街叫卖的海报，查韦斯的形象随处可见。
但在一周前的夜晚悄悄回国后，现年58岁的查韦斯就一直未露面。
查韦斯意外回国，为支持者带来关于他术后能恢复的希望。但是除了政府公布的查韦斯呼吸困难加剧的消息之外，没有任何关于他的新细节。查韦斯住在该院第九层，安保十分严密。
“我们甚至都不知道他（查韦斯）是否真的住在这里，”51岁的家庭主妇Marlene Vegas说。Vegas家住在这所部队医院附近。“我们只看到暗色车窗紧闭的车辆出入。”
查韦斯刚从古巴返回时，一群支持者在该医院门口欢呼雀跃，口中高唱“他回来了！他回来了！”，最后被院方要求保持安静。
如今，只有为数不多的好奇者和记者守在这家医院的门口。
一位内部消息人士称，该院第九层的楼梯已被封锁，为查韦斯治疗的医生均为古巴人。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟(完)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。