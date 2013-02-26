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亚洲 | 2013年 2月 26日 星期二 11:36 BJT

日本股市: 日经指数早盘收低,但抛压似随日圆暂停涨势而减轻

路透东京2月26日 - 日本股市日经指数周二早盘收低,围绕意大利选举的不确定性推动日圆上扬,但市场预期日本政府本周将提名支持积极宽松货币政策的人选担任央行新总裁,料限制股市跌幅.

日经指数 早盘跌1.4%至11,502.30点,早盘跌幅曾最高达2.5%.日经指数已脱离周一触及的2008年9月底以来最高位11,662.52点.

交易商指出,随着日圆暂停涨势,抛压周二似乎也近尾声.

SMBC Friend证券投资情报室次长松野利彦称,本周日经指数支撑位料在25日移动均线切入位11,144.65点.

东证股价指数(TOPIX) 早盘亦收低0.6%,报974.42点.(完)
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