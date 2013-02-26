重发-《全球市场》亚洲股市下跌,意大利选举未有任一方占明显优势

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* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.5%,日经指数下跌1.4%

* 欧元盘旋在六周低点附近

* 美元/日圆趋稳,大跌后浮现买进机会

* 美联储主席贝南克证词料提供关于联储买债计画的线索

路透东京2月26日 - 亚洲股市周二随海外市场颓势走跌,意大利选举结果显示无任何一方有明显优势,引发欧元区债务危机再次升温的忧虑.

意大利内政部周二在开票接近尾声时表示,中左翼联盟将在众议院赢得多数席次,但参议院将呈僵局.没有任何党派或联盟在参议院赢得多数席次.

意大利议会分裂可能令新政府陷于瘫痪,或将重燃欧元区债务危机.

"意大利有可能重新进行选举.短期内,投资者和交易商不喜欢这种不确定性,"悉尼OptionsXpress市场分析师Ben Le Brun说.

日圆和欧元趋稳,伦敦期铜及金价上扬,亚洲股市整体跌势相对其他股市来得有限.美国指标标准普尔500指数 周一挫跌1.8%,创11月7日以来最大单日百分比跌幅.

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.5%.澳洲股市 跌0.7%,韩国股市 下滑0.4%,菲律宾股市周一创下纪录收盘高位后,今日挫跌1.2%.

"交易商之间目前流传着这么一种说法.到底意大利选举结果是市场波动的原因还是藉口?因为股市已经涨了很多,该是回落的时候了,"CMC Markets首席市场策略师Michael McCarthy说.澳洲股市上周劲扬至四年半高位.

日圆重拾跌势,周一曾大幅上扬,因市场担心意大利选情会令日圆急剧反转近期挫跌之势.

日圆/美元 跌0.6%至92.35日圆,周一曾涨2%至三周高位90.85日圆.日圆/欧元 亦跌0.5%至120.87日圆,周一曾跳涨逾3%至118.74.

交易商称美元和欧元兑日圆下跌,提供了购买美元和欧元兑日圆的新机会,很多市场人士仍认为日圆将继续维持疲势.

不过欧元反弹幅度有限,令欧元兑美元接近周一所及的逾六周低位1.3047.有关意大利政治僵局影响该国改革和削减债务努力的担忧,打压欧元下挫.

"关于意大利大选结果的不确定性及其影响将令欧元在一段时间内承受重压,"法国农业信贷银行外汇主管Yuji Saito说.

"欧元区过去一年已经构建了安全网,而且考虑到意大利的经济规模,我认为意大利的状况不会变成灾难,不过我们需要密切监控形势发展.这唤起了对于欧元区风险的记忆,"Saito补充说.

目前关注焦点将是意大利周二公债标售,由于参议院选举结果,届时借款成本将上升.

日圆隔夜上涨打压日股,日经指数 下滑1.4%,上日收在53个月高位.

投资者亦等待日内稍晚美联储主席贝南克的证词,借此寻找联储打算何时放缓或停止公债购买计划的进一步线索.

上周金融市场受到美联储1月会议内容冲击,会议纪录显示,一些联储官员考虑比预期更早缩小货币刺激政策规模.

"今晚贝南克的证词或将牵动全球市场情绪,因为市场在等待有关美联储购债计划的退场策略线索.我们的观点是贝南克仍将保持温和立场."澳新银行在一份声明中称.

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周一表示,美国经济增长今年有可能超过预期,但是乏力的就业市场需要货币政策的持续支撑.

如果850亿美元的政府支出削减计划在3月1日生效,美国经济也将面临下档风险.

美国原油期货 下滑0.6%,报每桶92.54美元.布兰特原油期货 跌0.5%,报113.86美元.