更新版 1-新债招标: 中国国开中短期福娃债收益率略高预期,然配置需求仍在

(新增交易员评论及细节)

路透北京2月26日 - 中国国家开发银行 周二第三次增发今年第1-5期固息金融债(市场戏称"福娃债").受资金面近日趋紧拖累,开年以来一级发行市场火热走势有所降温,前期更为抢手的一年和三年期中短期增发债收益率略高于预期,然配置力量仍在;而五年以上中长期品种结果则基本符合预期.

业内人士稍早透露,国开行上午增发的一年至10年期五期"福娃债",中标收益率分别为3.2467%、3.7796%、4.0096%、4.2121%和4.3237%.此前的市场收益率预测均值分别为3.22%、3.75%、4.03%、4.22%和4.32%.

"资金面(走势)导致市场预期货币政策或稍变化,"北京一国有银行交易员称,"但还是很多人要(买债),五年期(增发新债)投的力度就挺大的."

上海一大型银行交易员亦表示,机构仍体现出较强的配置热情,只是热度因流动性的紧张而有所降温;部分投标机构,或仍延续着二级交易市场带动一级发行市场暖势的惯性思维.

业内人士并透露,此次采用美国式招标的三年、五年和七年期增发债,边际中标收益率分别为3.7942%、4.0448%和4.2220%;五期增发债的投标倍数分别为2.36倍、2.63倍、2.97倍、1.96倍和1.57倍.

银行间资金市场周二早盘主要回购加权利率加速上行,其中隔夜品种飙升约130个基点(bp)至3.70%附近.因央行公开市场正回购规模虽较上周减量,但一个月以内资金供给仍严重不足,借钱难度日益增加.

银行间市场国开行固息政策债到期收益率曲线 显示,1/3/5/7/10年品种最新收益率分别为3.2689%、3.7983%、4.0753%、4.2676%和4.3372%.

以下为1-5期固息债首发、第一次、第二次和第三次增发结果:

一年 三年 五年 七年 10年

票面利率 3.32% 3.8934% 4.1617% 4.3251% 4.43%

首次增发加权中标收益率 3.1952% 3.8050% 4.1053% 4.2867% 4.3879%

二次增发加权中标收益率 3.1513% 3.7207% 4.0489% 4.2582% 4.3662%

三次增发加权中标收益率 3.2467% 3.7796% 4.0096% 4.2121% 4.3237%

上述增发债具体条款如下:

第1-5期第三次增发 --------------------------------------------------- 发行总量 至多300亿元，每期至多60亿元 期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息 票面利率 3.32%、3.8934%、4.1617%、4.3251%、4.43%. 招标方式 1/10年:单一价格(荷兰式)招标方式

3/5/7年:多种价格(美国式)招标方式 缴款日 3月4日 起息日 1月10日 分销期 2月27日-3月4日 上市日 1年:3月6日