台湾金融:台湾央行初步同意允许证券商加入外币拆借市场--消息

路透台北2月26日 - 三位消息人士周二指出,台湾央行已初步同意允许证券商加入外币拆借市场,以因应目前券商投资及承销外币业务,以及将来开放国际证券业务(OSU)的资金调度需求.其中一位消息人士指出,若相关法令修正进行顺利,证券商可望今年上半年即开展相关业务.

台湾行政院今年1月底提出"国际金融业务条例修正草案",开放证券商从事离境证券业务,并列为今日开议的立法院优先审查法案.

其中一位熟悉开放内容的消息人士指出,由于证券商近期新增承销国际债券等业务,且从事离境证券业务在即,使得外币资金调度成为必须,在主管机关金管会与中央银行的协调中,央行已初步同意允许券商加入外币拆借市场,但相关配套尚未完整.

"主要是针对境内市场,境外市场目前没有特别限制...但是相关配套还没出来."上述消息人士说.

另一位了解情况的消息人士指出,央行目前暂不同意证券商从事任何涉及台币相关的外汇业务.消息人士并指出,由于证券商涉及的业务较为复杂,央行及金管会正研拟是否针对其拆借外币额度给予合理限额讨论中.

台湾央行对上述消息暂未置评.

目前台湾的外币拆借市场参与者只有银行及票券商,如果证券商加入该市场,将增加市场规模.(完)