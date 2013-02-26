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亚洲 | 2013年 2月 26日 星期二 17:39 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--2月26日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 

 发行人     注册金额 拟发规模  期限     发行日     主承销商  主体评级  起息日   上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                   (缴款日) 
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*中国建材      300       30      9    2/27簿记建档  交通银行   AAA     2/28     3/1
                                          北京银行
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
 
发行人      注册金额 拟发规模  期限     发行日    主承销商   主体评级  起息日   上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                   (缴款日) 
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*金陵建工集团  6       3        12   3/5簿记建档   中信银行     AA-      3/7      3/8
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*南玻A        11      11        12   3/5簿记建档   招商银行     AA+      3/7      3/8
                              浦发银行
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*上海张江集团 40      20        12   3/5簿记建档   北京银行     AA+      3/6      3/7
                                                   华夏银行                                     
      
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中国铝业公司  50      50        12   2/27簿记建档  国开行       AAA      2/28      3/1
                                                   北京银行
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玖龙纸业      18       9        12   2/27簿记建档  中国银行     AA       2/28      3/1 
(太仓)公司                                         国开行 
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安信证券      35      15         3   2/27招标      兴业银行     AAA      2/28      3/1
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北京二商集团  12       6        12   2/27簿记建档  招商银行     AA       2/28      3/1 
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江苏沙钢集团  90      30        12   3/1簿记建档   中信银行     AA+      3/4       3/5
                                                   交通银行
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成商集团       3     1.5        12   3/5簿记建档   招商银行     AA-      3/7       3/8
                     (深圳茂业商厦提供担保)
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日      主承销商  主体评级   起息日  上市日 
             (亿元)    (亿元)   (年)                                    (缴款日)   
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*中国电力      45        35      5    3/1簿记建档    光大银行   AAA      3/5      3/6
投资集团
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*河南水利      10        10      5    3/5簿记建档    浦发银行   AA       3/7      3/8
建设投资 
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*葛洲坝集团    10         5      5    3/5簿记建档    建设银行   AAA      3/6      3/7 
                                                     进出口银行 
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*葛洲坝      11.5         6      7    3/5簿记建档    工商银行   AAA      3/6      3/7
                                          招商银行
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西安曲江文化   26        10      3    2/27簿记建档   浦发银行   AA       2/28     3/1
产业投资(集团)
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天津高速       40        20      5    2/27簿记建档   兴业银行   AA+      2/28     3/1
公路集团
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南京新工       30        14      5    2/27簿记建档   建设银行   AA+      2/28     3/1       
投资集团
========================================================================================= 
广东温氏       24         5      3    2/28簿记建档   农业银行   AA       3/4      3/5
食品集团 
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江苏新时代     28        10      3    3/1簿记建档    建设银行   AA       3/4      3/5 
造船公司
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安徽投资集团   20        20      5    3/1簿记建档    农业银行   AA+      3/5      3/6       
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4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
     
 发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日  上市日  
           (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
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暂无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
  发行人   注册金额  拟发规模  期限  发行日     主承销商   债项评级  起息日  上市日
            (亿元)   (亿元)   (年)                                  (缴款日) 
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江苏宿迁     2.60     2.60      2  2/27簿记建档 中国银行     AAA      2/28     3/1  
中小企业                        (中债信用增进公司提供担保)
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河南安阳     2.55      --       3   推迟发行    中信银行     AAA       --      --
中小企业                       (中债信用增进公司提供担保)
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   注:*代表新增.(完)

 (整理 徐永; 审校 李宏薇)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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