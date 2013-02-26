中国债市动态: 现券多走软短端尤甚,因资金紧张及国开新债招标结果压制

路透上海2月26日 - 中国银行间市场周二早盘现券大多走势疲软,因资金紧张,其中短期国债及央票的收益率明显上行,同时早间国开行新债招标不复此前火爆行情,亦压制了场内金融债走势.

"资金变化挺大的,从之前较容易借到钱,到现在较难借钱,(二级)今天短端受到的影响更明显."北京一大型商业银行交易员称.

他并指出,资金压力下,一年以内国债以及场内存量央票收益率均不同程度上行,一年以内国债收益率上行约3-4bp,五年期以上则相对稳定,国开行两只短期品种招标结果偏高,则拉动金融债收益率上行约1-2bp,信用品种亦基本呈全面反弹态势.

中国银行间资金市场周二早盘主要回购加权利率加速上行,其中隔夜品种飙升约130个基点(bp)至3.70%附近.因央行公开市场正回购规模虽较上周减量,但一个月以内资金供给仍严重不足,借钱难度日益增加.

业内人士周二透露,中国人民银行公开市场今日进行了50亿元人民币的正回购操作,期限28天，但规模较上周二的300亿元大幅缩减.