《中国公开市场回购未到期一览表》--2月26日

1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览: 累计未到期余额: 550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2013/3/19 28 2.75 300 2013/3/21 28 2.75 100 2013/3/26 28 2.75 50 当月累计: 450 --------------------------------------------------- 2013/5/23 91 3.05 100 当月累计: 100 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览: 累计未到期余额: 无 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 注:1.中国央行2012年春节长假前开始公开进行逆回购招标,为公开市场 提供了新的操作工具,自去年二季度末以来,逆回购操作频率更趋稳 定,渐渐成为公开市场常规操作工具之一. 2.正回购到期表明资金投放,逆回购到期则表明资金回笼. 3.受元旦假期影响,央行于2013年1月5日(周六)进行了900亿元的逆 回购操作,期限则改为五天期,到期日为1月10日.(完) (整理 康熙泽；审校 边竞)