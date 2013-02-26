中国汇市: 人民币早盘续走高,但在6.23元附近遭购汇盘限制涨幅

* 人民币即期早盘走高

* 中间价更多跟住日圆等亚洲货币升势

* 客盘结汇仍重,但随后购汇需求显现限制升幅

* 短期净结汇仍构成升值压力

路透北京2月26日 - 人民币兑美元即期 周二早盘走高.隔夜美元走高而日圆反弹,人民币中间价则终止三天连跌复升,显然更多跟住日圆等亚洲货币走势.交易人士称,客盘结汇仍然较多,但升至6.23元附近有购汇盘对进一步涨势构成阻力.

上海一股份行交易员称,继前两天人民币低开高走后今天还是有很多结汇,看来大家手上的美元还是很多;而近日成交价与中间价差距再次拉宽,今天在6.23元附近有明显的购汇出现,估计也是押注央行不会让市场再度出现涨停,因此选择在相对低位买入美元.

"这几天都是这样的行情,结汇很重,但美元还是跌不下去.央行应该不会让人民币涨停,所以在涨停板上面七八十个点就可以买(美元)了嘛."该交易员表示.

上海另一股份行交易员则称,整体上看还是结汇比较多,大行出于某些目的一直在买美元,所以人民币涨得也不多.预计中间价现在升贬都不会太多,总的来看还是比较稳,但过了月底以后会有更多结汇出来,短期人民币还是有升值压力.

欧元兑美元周二接近六周低点,而日圆与数月低点则有一定距离,此前意大利陷入政治僵局的疑虑引发投资者从美元和日圆寻求避险.意大利中左翼党派已经赢得下议院,与外界普遍预期一致.但意大利媒体预测暗示,没有政党或联盟能够成为上议院多数党.

北京时间12:25,人民币兑美元即期报6.2304元,上日收报6.2339元.今日人民币兑美元中间价 为6.2856元,上日中间价为6.2892元.

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上,美元/人民币一年期品种 最新报在6.3245/65,上日尾盘为6.3215.

北京时间12:25,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2275/05元,上一交易日尾盘报6.2302元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

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