香港个股: 太平洋恩利附属拟购Copeinca,涉资高至34亿挪威克朗

路透香港2月26日 - 从事冷冻海产食品业务的太平洋恩利 周二宣布,其附属公司--中渔集团 提出全面收购于挪威及秘鲁上市的Copeinca ASA,估计交易最高代价约34.02亿挪威克朗(约46.8亿港元).

此外,从事捕捞业务的中渔集团计划按每股0.34坡元(约2.13港元)发行最多10.5亿股供股股份,筹资约22.4亿港元.

公司的声明称,中渔集团按每股53.85挪威克朗(约74.31港元)向Copeinca提出股份现金要约,要约将于欧洲中部时间3月14日起至4月12日下午11:59进行.倘收购方接获至少50.01%已发行股本接纳,收购方将须支付至少15.754亿挪威克朗.现时预计收购方将须以现金支付最高代价约34.02亿挪威克朗,以充分落实自愿现金收购要约.

收购价较Copeinca周一收盘价44.3挪威克朗溢价21.7%.

太平洋恩利目前间接持有中渔集团约46.9%股权,在中渔完成供股后,太平洋恩利的持股量将升至约50.7%.

声明表示,收购Copeinca将令中渔于秘鲁北部及中部地区获得额外10.70%的秘鲁凤尾鱼捕捞配额,以及于南部地区获得额外3%的捕捞配额.于收购事项成功完成后,中渔将于秘鲁北部及中部地区合共拥有16.9%的秘鲁凤尾鱼捕捞配额,而于南部地区之捕捞配额为14.72%.中渔将成为秘鲁最大的鱼粉公司.

太平洋恩利股份周二上午暂停买卖,下午复牌后股价无变动,报0.43港元.(完) 欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告,请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)