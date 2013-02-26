版本:
中国
市场报道 | 2013年 2月 26日 星期二 13:30 BJT

《汇市简讯》美元指数动能持续偏多

0512GMT

* 日线收高在11月高位上方,显示多头持续掌控大局

* 乖离率的移动平均值(MACD)处于新高确立涨势,并预示后市续涨

* 未来数周可能刷新去年7月高位84.10.

* 继续买进美元,尤其是美元兑英镑、兑欧元.

* 浏览图表,请点击(Chart: link.reuters.com/pah36t) (完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李婷仪; 审校 隋芬)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐