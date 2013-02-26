《中国企业债发行日程表》--2月26日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== *翔宇实业集团 5 7 7.30% AA- 2/27-3/1 东兴证券 (以房屋产权和土地使用权提供担保/第五年末附发行人和投资者选择权) =================================================================================== *江门滨江建投 12 7 利率区间6.6%-7.6% AA 2/28-3/6 国金证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== *江阴高新区 8 7 6.60% AA 2/27-3/5 华英证券 投资开发 (第3-7年每年末偿还20%本金) =================================================================================== 常德城建设 15 7 6.50% AA 2/25-2/27 国开证券 投资集团 (第3-7年每年末偿还20%本金,中国投资担保有限公司提供担保) 财富证券 =================================================================================== 南昌市政公用 12 7 5.88% AA+ 2/25-2/27 平安证券 投资控股公司 (第3-7年每年末偿还20%本金) =================================================================================== 天津广成 15 10 6.97% AA 2/22-2/28 渤海证券 投资集团 (第3-6年每年末偿还10%本金,第7-10年每年末偿还15%本金) =================================================================================== 天津城市基础 80 10 *5.70% AAA 2/26-2/28 中银国际 设施建设投资集团 (第3-6年每年末偿还10%本金,第7-10年每年末偿还15%本金) 国开证券 中德证券/摩根士丹利华鑫证券 =================================================================================== 浙江德清县 10 7 6.40% AA 2/22-2/28 国信证券 交通投资集团 (第3-7年每年末偿还20%本金) =================================================================================== 西安高新 15 6 *5.70% AA+ 2/26-2/28 中信建投证券 控股公司 (第3-6年每年末偿还25%本金) =================================================================================== 吉林城建控股 18 7 6.34% AA+ 2/26-2/28 国开证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) 齐鲁证券 =================================================================================== 长治投资 13 7 6.46% AA 2/26-2/28 中投证券 建设开发 (第3-7年末每年偿还20%本金) 国开证券 =================================================================================== 华峰集团 8 7 前五年6.85% AA 2/26-2/28 中投证券 (第五年末附发行人上调票面利率选择权及投资人回售选择权) =================================================================================== 绍兴中心 15 6 6.30% AA 2/26-2/28 银河证券 城建投资 (第3-6年每年末偿还25%本金) =================================================================================== 中化股份 60 10 利率区间4.90%-5.20% AAA 2/27-3/1 瑞银证券 30 15 利率区间5.10%-5.40% 国开证券/中信证券 =================================================================================== 陕西有色 15 6 前三年4.88% AAA 2/26-3/4 华英证券 金属控股集团 (第三附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) =================================================================================== 祥源控股集团 6 7 前四年6.85% AA 2/26-3/4 东方花旗证券 (第四年末附发行人及投资人选择权/新光控股集团提供担保) =================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ======================================================================================= 无 ======================================================================================= 注:*表示新增.(完) (整理 徐永; 审校 李宏薇)