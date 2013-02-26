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亚洲 | 2013年 2月 26日 星期二 17:40 BJT

《中国企业债发行日程表》--2月26日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 )

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

 发债主体    拟发规模   期限    年利率        主体评级     发行时间    主承销商
          (亿元人民币)  (年)
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*翔宇实业集团    5        7     7.30%            AA-       2/27-3/1    东兴证券
    (以房屋产权和土地使用权提供担保/第五年末附发行人和投资者选择权)
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*江门滨江建投   12        7  利率区间6.6%-7.6%   AA        2/28-3/6    国金证券
             (第3-7年末每年偿还20%本金)
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*江阴高新区      8       7      6.60%            AA        2/27-3/5    华英证券    
投资开发                (第3-7年每年末偿还20%本金) 
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常德城建设      15       7      6.50%            AA        2/25-2/27   国开证券 
投资集团   (第3-7年每年末偿还20%本金,中国投资担保有限公司提供担保)     财富证券
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南昌市政公用    12       7      5.88%            AA+       2/25-2/27   平安证券
投资控股公司          (第3-7年每年末偿还20%本金) 
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天津广成        15      10      6.97%            AA        2/22-2/28   渤海证券 
投资集团    (第3-6年每年末偿还10%本金,第7-10年每年末偿还15%本金) 
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天津城市基础    80      10     *5.70%            AAA       2/26-2/28   中银国际       
设施建设投资集团 (第3-6年每年末偿还10%本金,第7-10年每年末偿还15%本金)  国开证券 
                                                       中德证券/摩根士丹利华鑫证券
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浙江德清县      10       7      6.40%            AA        2/22-2/28   国信证券
交通投资集团             (第3-7年每年末偿还20%本金) 
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西安高新        15       6      *5.70%        AA+     2/26-2/28   中信建投证券
控股公司               (第3-6年每年末偿还25%本金)      
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吉林城建控股    18       7      6.34%            AA+       2/26-2/28   国开证券
                              (第3-7年末每年偿还20%本金)               齐鲁证券
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长治投资        13       7      6.46%            AA        2/26-2/28   中投证券
建设开发                    (第3-7年末每年偿还20%本金)                 国开证券
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华峰集团         8       7   前五年6.85%         AA        2/26-2/28   中投证券
                         (第五年末附发行人上调票面利率选择权及投资人回售选择权)
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绍兴中心        15       6      6.30%            AA        2/26-2/28   银河证券    
城建投资                 (第3-6年每年末偿还25%本金)   
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中化股份        60      10  利率区间4.90%-5.20%  AAA       2/27-3/1    瑞银证券
                30      15  利率区间5.10%-5.40%                 国开证券/中信证券
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陕西有色        15       6    前三年4.88%        AAA       2/26-3/4    华英证券
金属控股集团           (第三附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
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祥源控股集团    6       7     前四年6.85%        AA        2/26-3/4  东方花旗证券  
                 (第四年末附发行人及投资人选择权/新光控股集团提供担保)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限       年利率       债项评级    发行时间     主承销商
              (亿元人民币)  (年)
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 无
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注:*表示新增.(完)

 (整理 徐永; 审校 李宏薇)
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