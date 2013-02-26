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货币新闻 | 2013年 2月 26日 星期二 14:21 BJT

日本股市: 收盘大跌2.3%,受意大利政局不确定性影响

路透东京2月26日 - 日股日经指数周二大跌2.3%,创逾一个月来最大单日跌幅,因有关意大利选举可能重燃欧元区债务危机的忧虑加深.

日经指数 跌263.71点至11,398.81点,从上日触及的53个月高位回落.

东证股价指数 跌1.4%至966.77点.(完)
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