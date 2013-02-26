东京美债: 公债价格上涨,因意大利选举结果令欧债危机担忧重燃

美联储主席贝南克将在今日稍后于美国参议院金融委员会发表证词演说,之后于周三在众议院金融服务委员会发表演说.

投资者将从中寻求讯息,以研判美联储是否会继续买进资产来支撑经济.

美债价格持续受到美国周五将启动自动节支恐带来冲击的疑虑所支撑.分析师表示,削减850亿美元的支出将会损及经济表现.

10年期美国公债收益率 周二在亚洲盘跌至1.851%,为一个月最低水准,周一纽约盘尾盘报1.862%,当日收益率创下11月初以来最大单日跌幅.

30年券收益率 从周一的3.060%跌至3.046%.

在供应面方面,美国财政部周二将标售350亿美元的五年期公债,周三则标售290亿美元的七年期公债.周一时已标售350亿美元的两年期公债.

美联储周一根据购债计划,买入33.1亿美元2020-2023年到期公债.(完)

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